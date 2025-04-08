Никита Кучеров вышел на четвёртое место по голам в большинстве в истории «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 96-й гол в карьере в большинстве и сравнялся с Мартеном Сан-Луи, заняв четвертое место в истории франшизы.

Следующей целью Кучерова является Брейден Пойнт, на счету которого 103 шайбы в большинстве в истории «Тампы». Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу, который забил 214 голов в большинстве за «Тампу».

Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 73 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 81 результативную передач при коэффициенте полезности «+22».