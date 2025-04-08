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Никита Кучеров вышел на четвёртое место по голам в большинстве в истории «Тампы»

Никита Кучеров вышел на четвёртое место по голам в большинстве в истории «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забил 96-й гол в карьере в большинстве и сравнялся с Мартеном Сан-Луи, заняв четвертое место в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    

Следующей целью Кучерова является Брейден Пойнт, на счету которого 103 шайбы в большинстве в истории «Тампы». Рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу, который забил 214 голов в большинстве за «Тампу».
Кучеров забил гол и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 73 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 34 гола и сделал 81 результативную передач при коэффициенте полезности «+22».

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