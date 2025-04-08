Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона и вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал новым лидером гонки бомбардиров текущего сезона НХЛ, догнав по очкам форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. В ночь с 7 на 8 апреля мск Кучеров набрал три очка (один гол и две результативные передачи) в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), теперь в его активе 115 очков (34 + 81).
В копилке Маккиннона также 115 очков (32 + 83), при этом «Колорадо» осталось провести в текущей регулярке четыре матча, в то время как «Тампе» — пять.
Третье место в гонке за «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), на его счету 106 очков (52 + 54) при шести оставшихся матчах.
Видео: Никита Кучеров привёз Кубок Стэнли в школу «Белые Медведи»
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