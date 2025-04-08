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Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона и вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона и вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал новым лидером гонки бомбардиров текущего сезона НХЛ, догнав по очкам форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. В ночь с 7 на 8 апреля мск Кучеров набрал три очка (один гол и две результативные передачи) в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), теперь в его активе 115 очков (34 + 81).

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    

В копилке Маккиннона также 115 очков (32 + 83), при этом «Колорадо» осталось провести в текущей регулярке четыре матча, в то время как «Тампе» — пять.

Третье место в гонке за «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) занимает Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»), на его счету 106 очков (52 + 54) при шести оставшихся матчах.

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