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Виннипег Джетс — Сент-Луис Блюз, результат матча 8 апреля 2025, счет 3:1, НХЛ 2024-2025

Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» избежать поражения от лидера НХЛ «Виннипега»
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В ночь с 7 на 8 апреля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34     1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27     2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05     3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51    

Единственную шайбу «Блюз» на 28-й минуте записал на свой счёт российский нападающий Павел Бучневич. В составе «Джетс» отличились Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Адам Лаури в пустые ворота.

«Виннипег» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции НХЛ (110 очков в 78 матчах). «Сент-Луис» прервал 12-матчевую победную серию и с 93 очками в 79 матчах занимает на Западе седьмое место.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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