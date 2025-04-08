Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» избежать поражения от лидера НХЛ «Виннипега»
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В ночь с 7 на 8 апреля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34 1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27 2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05 3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51
Единственную шайбу «Блюз» на 28-й минуте записал на свой счёт российский нападающий Павел Бучневич. В составе «Джетс» отличились Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Адам Лаури в пустые ворота.
«Виннипег» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции НХЛ (110 очков в 78 матчах). «Сент-Луис» прервал 12-матчевую победную серию и с 93 очками в 79 матчах занимает на Западе седьмое место.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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