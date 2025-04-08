Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» избежать поражения от лидера НХЛ «Виннипега»

В ночь с 7 на 8 апреля мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

Единственную шайбу «Блюз» на 28-й минуте записал на свой счёт российский нападающий Павел Бучневич. В составе «Джетс» отличились Морган Бэррон, Алекс Иафалло и Адам Лаури в пустые ворота.

«Виннипег» продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции НХЛ (110 очков в 78 матчах). «Сент-Луис» прервал 12-матчевую победную серию и с 93 очками в 79 матчах занимает на Западе седьмое место.

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