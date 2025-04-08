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«Сент-Луис» в матче с «Виннипегом» прервал рекордную победную серию в истории клуба

«Сент-Луис» в матче с «Виннипегом» прервал рекордную победную серию в истории клуба
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«Сент-Луис Блюз» оборвал 12-матчевую победную серию в регулярных чемпионатах НХЛ, которая стала рекордной в истории франшизы. В ночь с 7 на 8 апреля мск «Блюз» потерпели выездное поражение от лидирующего по очкам в НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом 1:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34     1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27     2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05     3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51    

В предыдущий раз «Сент-Луис» проиграл 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1), «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT), «Питтсбург» дома (5:4 OT) и вновь «Колорадо» дома (5:4).

Прежняя рекордная победная серия в истории «Блюз» составляла 11 матчей.

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