«Сент-Луис» в матче с «Виннипегом» прервал рекордную победную серию в истории клуба

«Сент-Луис Блюз» оборвал 12-матчевую победную серию в регулярных чемпионатах НХЛ, которая стала рекордной в истории франшизы. В ночь с 7 на 8 апреля мск «Блюз» потерпели выездное поражение от лидирующего по очкам в НХЛ «Виннипег Джетс» со счётом 1:3.

В предыдущий раз «Сент-Луис» проиграл 14 марта в выездной встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:5). После этого «Блюз» обыграли «Миннесоту Уайлд» в гостях (5:1), «Анахайм Дакс» дома (7:2), «Нэшвилл Предаторз» в гостях (4:1), «Ванкувер Кэнакс» дома (4:3 OT), «Чикаго Блэкхоукс» дома (4:1), вновь «Нэшвилл» дома (4:1), «Монреаль Канадиенс» дома (6:1), вновь «Нэшвилл» в гостях (3:2), «Колорадо Эвеланш» в гостях (2:1), «Детройт Ред Уингз» дома (2:1 OT), «Питтсбург» дома (5:4 OT) и вновь «Колорадо» дома (5:4).

Прежняя рекордная победная серия в истории «Блюз» составляла 11 матчей.

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