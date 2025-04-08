Кучеров догнал Панарина и сократил отрыв от Овечкина в списке лучших российских снайперов
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp) 0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45 0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp) 1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp) 1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp) 1:5 Хагель (Макдона) – 57:18
Теперь в активе Кучерова после данной встречи 34 заброшенные шайбы в текущей регулярке — это второй показатель среди российских хоккеистов. Столько же голов на свой счёт записал форвард «Рейджерс» Артемий Панарин (34).
Лидером снайперской гонки у россиян является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 42 гола. Вслед за Кучеровым и Панариным идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» — 34 гола.
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