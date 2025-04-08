Кучеров догнал Панарина и сократил отрыв от Овечкина в списке лучших российских снайперов

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), улучшив свою позицию в списке лучших российских снайперов сезона НХЛ.

Теперь в активе Кучерова после данной встречи 34 заброшенные шайбы в текущей регулярке — это второй показатель среди российских хоккеистов. Столько же голов на свой счёт записал форвард «Рейджерс» Артемий Панарин (34).

Лидером снайперской гонки у россиян является нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 42 гола. Вслед за Кучеровым и Панариным идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс» — 34 гола.

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