«Виннипег» оторвался от «Вашингтона» в гонке за Президентский кубок на три очка
Поделиться
Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» увеличил отрыв от лидера Востока «Вашингтон Кэпиталз» до трёх набранных очков. В ночь с 7 на 8 апреля мск в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» «Джетс» выиграли со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34 1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27 2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05 3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51
Теперь в активе «Виннипега» 110 очков в 78 матчах, в то время как «Кэпиталз» набрали 107 очков в 77 матчах. По потерянным очкам, тем не менее, «Вашингтон» отстаёт только на одно при игре в запасе, всего командам предстоит провести в гонке за Президентский кубок по 82 матча.
Также планку в 100 набранных очков преодолели ещё два клуба Западной конференции — «Даллас Старз» (105 очков в 77 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (102 очка в 77 матчах).
Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
06:41
-
06:20
-
06:08
-
05:58
-
05:46
-
05:39
-
05:21
-
05:15
-
04:57
-
04:56
-
04:51
-
04:40
-
04:32
-
04:21
-
03:12
-
02:43
-
02:28
-
01:31
-
01:00
-
00:50
-
00:35
-
00:15
-
00:00
- 7 апреля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:25