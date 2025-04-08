Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» оторвался от «Вашингтона» в гонке за Президентский кубок на три очка

«Виннипег» оторвался от «Вашингтона» в гонке за Президентский кубок на три очка
Комментарии

Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» увеличил отрыв от лидера Востока «Вашингтон Кэпиталз» до трёх набранных очков. В ночь с 7 на 8 апреля мск в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» «Джетс» выиграли со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34     1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27     2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05     3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51    

Теперь в активе «Виннипега» 110 очков в 78 матчах, в то время как «Кэпиталз» набрали 107 очков в 77 матчах. По потерянным очкам, тем не менее, «Вашингтон» отстаёт только на одно при игре в запасе, всего командам предстоит провести в гонке за Президентский кубок по 82 матча.

Также планку в 100 набранных очков преодолели ещё два клуба Западной конференции — «Даллас Старз» (105 очков в 77 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (102 очка в 77 матчах).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Лучший снайпер в истории НХЛ

Материалы по теме
Видео
Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» избежать поражения от лидера НХЛ «Виннипега»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android