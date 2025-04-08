«Виннипег» оторвался от «Вашингтона» в гонке за Президентский кубок на три очка

Лидер Западной конференции НХЛ «Виннипег Джетс» увеличил отрыв от лидера Востока «Вашингтон Кэпиталз» до трёх набранных очков. В ночь с 7 на 8 апреля мск в домашнем матче с «Сент-Луис Блюз» «Джетс» выиграли со счётом 3:1.

Теперь в активе «Виннипега» 110 очков в 78 матчах, в то время как «Кэпиталз» набрали 107 очков в 77 матчах. По потерянным очкам, тем не менее, «Вашингтон» отстаёт только на одно при игре в запасе, всего командам предстоит провести в гонке за Президентский кубок по 82 матча.

Также планку в 100 набранных очков преодолели ещё два клуба Западной конференции — «Даллас Старз» (105 очков в 77 матчах) и «Вегас Голден Найтс» (102 очка в 77 матчах).

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