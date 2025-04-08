На домашней арене «Вашингтона» открыли «Магазин Овечкина» после побития рекорда Гретцки

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене открыл Ovi Shop в честь снайперского рекорда капитана Александра Овечкина.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В новом магазине продается эксклюзивная сувенирная экипировка и прочая атрибутика, связанная с рекордом россиянина. Также желающие могут воспользоваться для покупки интернет-магазином, в котором представлен весь находящийся в магазине товар.

Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ