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На домашней арене «Вашингтона» открыли «Магазин Овечкина» после побития рекорда Гретцки

На домашней арене «Вашингтона» открыли «Магазин Овечкина» после побития рекорда Гретцки
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«Вашингтон Кэпиталз» на домашней арене открыл Ovi Shop в честь снайперского рекорда капитана Александра Овечкина.

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

В новом магазине продается эксклюзивная сувенирная экипировка и прочая атрибутика, связанная с рекордом россиянина. Также желающие могут воспользоваться для покупки интернет-магазином, в котором представлен весь находящийся в магазине товар.

Артём Дзюба поздравил Александра Овечкина с рекордом в НХЛ

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