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Никита Кучеров первым из россиян покорил планку в 80 ассистов в текущем сезоне НХЛ

Никита Кучеров первым из россиян покорил планку в 80 ассистов в текущем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), покорив уникальную для текущего сезона планку для игроков из России.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    

После данного матча в активе Кучерова в текущей регулярке 81 результативная передача. Он стал первым игроком в текущем сезоне регулярки среди россиян, кому покорилась данная планка. Напомним, это его третий подряд сезон с 80+ ассистами.

Ближайший преследователь Кучерова в списке российских ассистентов — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», у которого 49 ассистов.

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