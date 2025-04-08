Никита Кучеров первым из россиян покорил планку в 80 ассистов в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), покорив уникальную для текущего сезона планку для игроков из России.

После данного матча в активе Кучерова в текущей регулярке 81 результативная передача. Он стал первым игроком в текущем сезоне регулярки среди россиян, кому покорилась данная планка. Напомним, это его третий подряд сезон с 80+ ассистами.

Ближайший преследователь Кучерова в списке российских ассистентов — Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс», у которого 49 ассистов.

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