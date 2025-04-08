Тренер «Тампы» — о рекорде Овечкина: видели то, чего, возможно, в жизни больше не увидят

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал установление форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля (1:4).
«Мне невероятно повезло тренировать в этой лиге. Но когда вы становитесь свидетелем истории поколений… Я осознал, что хочу быть там, чтобы увидеть, произойдёт ли это, просто окунуться в атмосферу и понять, насколько все на арене, включая Уэйна Гретцки, были благодарны за то, что на самом деле происходило.
Я думаю, что все присутствующие на стадионе ощущали, что видят то, чего, возможно, больше не увидят в своей жизни. Это было действительно очень крутое мероприятие. Ты просто чувствовал себя частью истории хоккея», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
Напомним, теперь у Овечкина 895 голов в регулярках НХЛ. Он обошёл Уэйна Гретцки, у которого 894 гола.
Овечкин и Бекстрём сфотографировались с рекордной шайбой
- 8 апреля 2025
-
06:41
-
06:20
-
06:08
-
05:58
-
05:46
-
05:39
-
05:21
-
05:15
-
04:57
-
04:56
-
04:51
-
04:40
-
04:32
-
04:21
-
03:12
-
02:43
-
02:28
-
01:31
-
01:00
-
00:50
-
00:35
-
00:15
-
00:00
- 7 апреля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:38
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:25