Тренер «Тампы» — о рекорде Овечкина: видели то, чего, возможно, в жизни больше не увидят

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал установление форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля (1:4).

«Мне невероятно повезло тренировать в этой лиге. Но когда вы становитесь свидетелем истории поколений… Я осознал, что хочу быть там, чтобы увидеть, произойдёт ли это, просто окунуться в атмосферу и понять, насколько все на арене, включая Уэйна Гретцки, были благодарны за то, что на самом деле происходило.

Я думаю, что все присутствующие на стадионе ощущали, что видят то, чего, возможно, больше не увидят в своей жизни. Это было действительно очень крутое мероприятие. Ты просто чувствовал себя частью истории хоккея», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, теперь у Овечкина 895 голов в регулярках НХЛ. Он обошёл Уэйна Гретцки, у которого 894 гола.

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