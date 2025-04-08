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Тренер «Тампы» — о рекорде Овечкина: видели то, чего, возможно, в жизни больше не увидят

Тренер «Тампы» — о рекорде Овечкина: видели то, чего, возможно, в жизни больше не увидят
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал установление форвардом и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда по голам в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля (1:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Хорват (Хольмстрём, Ли) – 07:06     2:0 Гэткомб (Маклин, Романов) – 09:00     2:1 Овечкин (Уилсон, Строум) – 27:26 (pp)     3:1 Гэткомб (Мартин, Маклин) – 30:26     4:1 Пажо – 44:20    

«Мне невероятно повезло тренировать в этой лиге. Но когда вы становитесь свидетелем истории поколений… Я осознал, что хочу быть там, чтобы увидеть, произойдёт ли это, просто окунуться в атмосферу и понять, насколько все на арене, включая Уэйна Гретцки, были благодарны за то, что на самом деле происходило.

Я думаю, что все присутствующие на стадионе ощущали, что видят то, чего, возможно, больше не увидят в своей жизни. Это было действительно очень крутое мероприятие. Ты просто чувствовал себя частью истории хоккея», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, теперь у Овечкина 895 голов в регулярках НХЛ. Он обошёл Уэйна Гретцки, у которого 894 гола.

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