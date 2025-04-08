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Джон Купер — о достижении Кучерова: эта статистика в итоге сделает его членом Зала Славы

Джон Купер — о достижении Кучерова: эта статистика в итоге сделает его членом Зала Славы
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после выездного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) прокомментировал яркое статистическое достижение нападающего Никиты Кучерова. Российский нападающий набрал три очка (1+2) и в третьем сезоне подряд записал на свой счёт более 80 результативных передач, что ранее удавалось только трём легендам НХЛ — Уэйну Гретцки, Полу Коффи и Бобби Орру.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    

«Это просто ещё одна ошеломительная статистика, которая в итоге сделает его членом Зала Славы. Просто не воспринимайте его как должное, потому что он действительно особенный игрок», — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне на счету Никиты Кучерова 115 очков (34 + 81), вместе с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном (115 очков, 32 + 83) он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.

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