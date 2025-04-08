Джон Купер — о достижении Кучерова: эта статистика в итоге сделает его членом Зала Славы

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после выездного матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) прокомментировал яркое статистическое достижение нападающего Никиты Кучерова. Российский нападающий набрал три очка (1+2) и в третьем сезоне подряд записал на свой счёт более 80 результативных передач, что ранее удавалось только трём легендам НХЛ — Уэйну Гретцки, Полу Коффи и Бобби Орру.

«Это просто ещё одна ошеломительная статистика, которая в итоге сделает его членом Зала Славы. Просто не воспринимайте его как должное, потому что он действительно особенный игрок», — сказал Купер на послематчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне на счету Никиты Кучерова 115 очков (34 + 81), вместе с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном (115 очков, 32 + 83) он возглавляет гонку бомбардиров НХЛ.

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