Василевский признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Тампа», Кучеров — третьей

Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — вошли в число трёх звёзд матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля мск.

Василевский получил от экспертов НХЛ статус первой звезды матча, российский вратарь отразил 38 из 39 бросков в створ (97,44%). На счету Кучерова, который стал в этой игре третьей звездой, три очка — заброшенная шайба и два результативных паса.

Второй звездой матча был признан нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который отметился дублем и результативной передачей.

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