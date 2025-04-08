Василевский признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Тампа», Кучеров — третьей
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Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров — вошли в число трёх звёзд матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1), который завершился в Нью-Йорке в ночь с 7 на 8 апреля мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp) 0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45 0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp) 1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp) 1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp) 1:5 Хагель (Макдона) – 57:18
Василевский получил от экспертов НХЛ статус первой звезды матча, российский вратарь отразил 38 из 39 бросков в створ (97,44%). На счету Кучерова, который стал в этой игре третьей звездой, три очка — заброшенная шайба и два результативных паса.
Второй звездой матча был признан нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который отметился дублем и результативной передачей.
Видео: Андрей Василевский дал совет юным вратарям
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