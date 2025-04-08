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Купер: такие ребята, как Кучеров и Василевский, должны играть на международных турнирах

Купер: такие ребята, как Кучеров и Василевский, должны играть на международных турнирах
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о российских игроках своего клуба — нападающем Никите Кучерове и вратаре Андрее Василевском.

«Недооценён ли он, если хорошо подумать? Эмм, наверное… но не в нашей раздевалке. Мне повезло принять участие в Турнире четырёх наций НХЛ, а когда наблюдаешь и тренируешь элитных талантов, то немного предаёшься воспоминаниям и говоришь, что такие ребята, как Кучеров, должны быть на этом турнире. Надеюсь, это случится в будущем.

Но когда видишь ребят, с которыми мне удалось там поработать, то понимаешь, насколько он особенный игрок. Он бы там вписался как родной. Надеюсь, у него будет такая возможность, как и у Василевского, Драйзайтля – ребят, которые не смогли там сыграть. Надеюсь, скоро у них появится такая возможность, потому что такие ребята заслуживают играть на таких турнирах», — приводит слова Купера Daily Faceoff.

Турнир четырёх наций с участием составленных из игроков НХЛ сборных Канады, США, Финляндии и Швеции прошёл в Монреале и Бостоне в феврале 2025 года. Джон Купер принял участие в турнире в роли главного тренера сборной Канады, которая стала в итоге победителем. Сборные России с февраля 2022 года не допускаются в международные турниры их организаторами по политическим причинам.

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