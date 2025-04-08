НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 апреля
Поделиться
Сегодня, 8 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp) 0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45 0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp) 1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp) 1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp) 1:5 Хагель (Макдона) – 57:18
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34 1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27 2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05 3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Байфилд (Берроуз, Лаферрье) – 01:48 1:1 Бенирс (Олексяк, Какко) – 18:35 1:2 Монтур (Эберле, Стивенсон) – 19:29
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Уолман, Перри) – 17:51 1:1 Готье (Карлссон) – 22:20 2:1 Готье (Хеллесон, Лундестрём) – 27:10 3:1 Мактавиш (Зеграс) – 45:33 3:2 Скиннер (Бушар, Хенрик) – 56:29
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Смит (Коваленко, Селебрини) – 19:35 1:1 Клапка (Кадри, Баль) – 48:12 1:2 Юбердо (Фрост, Уигар) – 51:00 (pp) 1:3 Коронато – 55:30 2:3 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 58:01 (pp)
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 77 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 110 очками после 78 сыгранных встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
08:24
-
08:10
-
07:37
-
07:20
-
06:56
-
06:41
-
06:20
-
06:08
-
05:58
-
05:46
-
05:39
-
05:21
-
05:15
-
04:57
-
04:56
-
04:51
-
04:40
-
04:32
-
04:21
-
03:12
-
02:43
-
02:28
-
01:31
-
01:00
-
00:50
-
00:35
-
00:15
-
00:00
- 7 апреля 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:40
-
23:05
-
22:50
-
22:40