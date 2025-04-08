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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 апреля

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного турнира команды провели пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Бэррон (Моррисси) – 22:34     1:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 27:27     2:1 Иафалло (Коннор) – 47:05     3:1 Лаури (Шайфли) – 59:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Байфилд (Берроуз, Лаферрье) – 01:48     1:1 Бенирс (Олексяк, Какко) – 18:35     1:2 Монтур (Эберле, Стивенсон) – 19:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Уолман, Перри) – 17:51     1:1 Готье (Карлссон) – 22:20     2:1 Готье (Хеллесон, Лундестрём) – 27:10     3:1 Мактавиш (Зеграс) – 45:33     3:2 Скиннер (Бушар, Хенрик) – 56:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Смит (Коваленко, Селебрини) – 19:35     1:1 Клапка (Кадри, Баль) – 48:12     1:2 Юбердо (Фрост, Уигар) – 51:00 (pp)     1:3 Коронато – 55:30     2:3 Смит (Лильегрен, Селебрини) – 58:01 (pp)    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 107 очков после 77 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 110 очками после 78 сыгранных встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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