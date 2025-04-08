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Вице-комиссионер НХЛ назвал момент, когда подумал, что Овечкин может побить рекорд Гретцки

Вице-комиссионер НХЛ назвал момент, когда подумал, что Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли назвал момент, когда подумал, что россйский каптиан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки.

— В какой момент вы подумали, что Алекс действительно может побить этот рекорд?
— Я честно думал, что этот рекорд недостижим, пока Ови не оказался рядом с отметкой в 800 голов, — сказал Дэйли в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Отметим, что Овечкин забил 800-й гол 14 декабря 2022 года в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3). Тогда форвард оформил хет-трик.

В матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

Полную версию эксклюзивного интервью с Биллом Дэйли читайте на «Чемпионате»:
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Эксклюзив
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
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