Кучеров провёл 106-й матч с 3+ очками, только 5 действующих игроков имеют больше встреч

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл 106-й матч, где набрал три и более очка в своей карьере и вышел на шестую строчку по данному показателю, сравнявшись со Стивеном Стэмкосом. Больше Никиты матчей с тремя и более баллами за карьеру имеют Сидни Кросби (186), Александр Овечкин (140), Коннор Макдэвид (134), Евгений Малкин (117) и Патрик Кейн (112).

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.