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Кучеров провёл 106-й матч с 3+ очками, только 5 действующих игроков имеют больше встреч

Кучеров провёл 106-й матч с 3+ очками, только 5 действующих игроков имеют больше встреч
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл 106-й матч, где набрал три и более очка в своей карьере и вышел на шестую строчку по данному показателю, сравнявшись со Стивеном Стэмкосом. Больше Никиты матчей с тремя и более баллами за карьеру имеют Сидни Кросби (186), Александр Овечкин (140), Коннор Макдэвид (134), Евгений Малкин (117) и Патрик Кейн (112).

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp)     0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45     0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp)     1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp)     1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp)     1:5 Хагель (Макдона) – 57:18    
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