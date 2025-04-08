Кучеров провёл 106-й матч с 3+ очками, только 5 действующих игроков имеют больше встреч

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и двумя результативными передачами в выездном матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров провёл 106-й матч, где набрал три и более очка в своей карьере и вышел на шестую строчку по данному показателю, сравнявшись со Стивеном Стэмкосом. Больше Никиты матчей с тремя и более баллами за карьеру имеют Сидни Кросби (186), Александр Овечкин (140), Коннор Макдэвид (134), Евгений Малкин (117) и Патрик Кейн (112).
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
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