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8 апреля главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, КХЛ, теннис, бокс, допинг

Кучеров набрал 3 очка в НХЛ, Беллингем может пропустить 3 матча «Реала». Главное к утру
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может пропустить из-за дисквалификации до трёх игр Ла Лиги, «Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Три очка Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс».
  2. Одна из главных звёзд «Реала» может быть дисквалифицирована на три матча Ла Лиги.
  3. «Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу», потерпев восьмое поражение подряд в АПЛ.
  4. Кучеров повторил достижение Гретцки, Коффи и Орра в НХЛ.
  5. Никита Кучеров догнал Натана Маккиннона и вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ.
  6. Украинский журналист сообщил результат повторной допинг-пробы Михаила Мудрика.
  7. Гол Бучневича не помог «Сент-Луису» избежать поражения от лидера НХЛ «Виннипега».
  8. Кучеров догнал Панарина и сократил отрыв от Овечкина в списке лучших российских снайперов.
  9. «Сент-Луис» в матче с «Виннипегом» прервал рекордную победную серию в истории клуба.
  10. Дмитрий Бивол освободил титул чемпиона мира по версии WBC — журналист.
  11. «Наполи» и «Болонья» поделили очки в матче 31-го тура Серии А.
  12. «Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 7 апреля.
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