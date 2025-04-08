Кучеров набрал 3 очка в НХЛ, Беллингем может пропустить 3 матча «Реала». Главное к утру
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может пропустить из-за дисквалификации до трёх игр Ла Лиги, «Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Три очка Кучерова и 38 сейвов Василевского помогли «Тампе» обыграть «Рейнджерс».
- Одна из главных звёзд «Реала» может быть дисквалифицирована на три матча Ла Лиги.
- «Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу», потерпев восьмое поражение подряд в АПЛ.
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