Кучеров набрал 3 очка в НХЛ, Беллингем может пропустить 3 матча «Реала». Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал три очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может пропустить из-за дисквалификации до трёх игр Ла Лиги, «Лестер» разгромно проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».