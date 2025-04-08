Сводная двоюродная сестра Гретцки рассказала, какой подарок Уэйна хранит уже 15 лет

Сводная двоюродная сестра канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Галина Солдатенкова, проживающая в белорусском городе Свислочь Гродненской области, рассказала, что до сих пор хранит бутылки вина, подаренные знаменитым родственником 15 лет назад.

«Встречалась в 2010 году (с Уэйном Гретцки, который в качестве гостя приезжал в Минск на Матч звёзд КХЛ. – Прим. «Чемпионата»). Через переводчика особо не поговоришь… Особенно первый раз. Я сказала, что очень жаль, что мы деда не видели, а он хотя бы видел лично и может что-то о нём рассказать. Гретцки кратенько рассказал. Он же нам две бутылки вина в Минске подарил. Эти бутылки у нас до сих пор хранятся. Я говорю детям: «Давайте хотя бы попробуем. Это ж 15 лет уже тем бутылкам», — приводит слова Солдатенковой «РИА Новости Спорт».