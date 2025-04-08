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The Athletic назвал действующего игрока, который имеет шансы побить рекорд Овечкина в НХЛ

The Athletic назвал действующего игрока, который имеет шансы побить рекорд Овечкина в НХЛ
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Журналист Крис Джонстон в статье на портале The Athletic заявил, что единственным действующим игроком, кто может побить рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ, является Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я из лагеря тех, кто считает, что каждый рекорд в конечном итоге будет побит на достаточно длительном временном горизонте. Спортсмены всегда стремятся стать лучше, быстрее и сильнее. Однако Овечкин может чувствовать себя комфортно с короной, которую он сейчас носит.

Подумайте, ему потребовалось 20 необычайно здоровых сезонов, забивая по 0,6 гола за игру, чтобы превзойти общий показатель Уэйна Гретцки. Единственный действующий игрок, который сейчас забивает с большей скоростью, чем эта, — это Остон Мэттьюс (0,64 гола за игру), но капитан «Торонто Мэйпл Лифс» потерял почти эквивалент целого сезона из-за травм, пропустив 71 игру за первые девять лет в лиге. Мэттьюсу нужно будет забивать с той же скоростью ещё 785 игр регулярного сезона, чтобы достичь 900 голов в карьере в НХЛ — эквивалент более чем 9,5 полностью здоровых сезонов. Это делает данную задачу подвигом в пределах возможного, но для этого ему потребуется бросить вызов старению и любому значительному снижению результативности, связанному с его 30-летним возрастом.

Если Мэттьюс не сможет побить рекорд Овечкина по количеству голов, то тот, кто это сделает, скорее всего, ещё не выбран на драфте. А это значит, что он ещё даже не начал своё собственное 20-летнее путешествие в историю», — написал Джонстон.

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