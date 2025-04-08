Расписание матчей 1/8 финала плей-офф МХЛ на 8 апреля 2025 года
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Сегодня, 8 апреля, пройдут три матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 апреля 2025, вторник. 18:30 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Академия Михайлова
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо-Шинник
Бобруйск
Не начался
МХК Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
08 апреля 2025, вторник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Счёт в сериях первого раунда плей-офф МХЛ:
Восточная конференция
«Ирбис» (Казань) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 2-2
«Омские Ястребы» (Омск) — «Авто» (Екатеринбург) — 3-0
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Стальные Лисы» (Магнитогорск) — 3-0
«Чайка» (Нижний Новгород) — «Белые Медведи» (Челябинск) — 3-1
Западная конференция
МХК «Спартак» (Москва) — «Динамо-Шинник» (Бобруйск) — 2-1
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3-0
«Локо» (Ярославль) — МХК «Динамо» (Москва) — 1-2
«Академия Михайлова» (Тульская область) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1-2
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