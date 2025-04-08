«Это ужасно». Артемий Панарин — о поражении «Рейнджерс» со счётом 1:5 от «Тампы»
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Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал крупное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Это ужасно. Я не знаю, что сказать. Мы должны побеждать, но не делаем этого. Если продолжим так играть, то не выйдем в плей-офф», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Кучеров (Пойнт, Гюнцель) – 13:09 (pp) 0:2 Гурд (Гонсалвес, Хедман) – 13:45 0:3 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 14:54 (pp) 1:3 Зибанеджад (Панарин, Миллер) – 23:16 (pp) 1:4 Пойнт (Гюнцель, Кучеров) – 55:40 (pp) 1:5 Хагель (Макдона) – 57:18
«Рейнджерс» с 79 очками в 77 играх находится на 10-м месте в таблице Востока.
Комментарии
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