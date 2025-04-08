«Это ужасно». Артемий Панарин — о поражении «Рейнджерс» со счётом 1:5 от «Тампы»

Российский нападающий Артемий Панарин прокомментировал крупное поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Это ужасно. Я не знаю, что сказать. Мы должны побеждать, но не делаем этого. Если продолжим так играть, то не выйдем в плей-офф», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

«Рейнджерс» с 79 очками в 77 играх находится на 10-м месте в таблице Востока.