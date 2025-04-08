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«Похоже, что будем играть». Тарпищев — об участии сборной России по хоккею в ОИ-2026

«Похоже, что будем играть». Тарпищев — об участии сборной России по хоккею в ОИ-2026
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Член Международного олимпийского комитета (МОК), глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду на участие сборной России по хоккею в Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Каковы шансы на выступление Александра Овечкина и других российских хоккеистов на Олимпиаде?
— Похоже, что будем играть. Потому что президенты ведущих зимних международных федераций хотят нашего участия, — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента, которое состоялось 20 марта. Новым президентом Международного олимпийского комитета стала 41-летняя Кирсти Ковентри.

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