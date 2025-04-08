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Кто выиграет седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь»?

Кто выиграет седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь»?
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Сегодня, 8 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 3-3. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто выиграет седьмой матч серии плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь»?»

Матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» 8 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.

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