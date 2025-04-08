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Демидову не хватило одного очка до повторения рекорда СКА по очкам среди игроков до 20 лет

Демидову не хватило одного очка до повторения рекорда СКА по очкам среди игроков до 20 лет
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Нападающий СКА Иван Демидов завершил сезон лучшим бомбардиром, ассистентом и снайпером (по голам разделил первое место с Сергеем Плотниковым) армейского клуба в сезоне.

На счету 19-летнего хоккеиста 54 (22+32) очка в 71 игре. Как сообщает пресс-служба СКА, Иван занял второе место за всю историю клуба по результативным баллам до 20 лет. Впереди бронзовый призёр чемпионата СССР — 1970/1971 Олег Иванов, который к данному возрасту записал на свой счёт 55 (37+18) баллов.

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.

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