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«У меня слёзы навернулись на глаза». Касатонов — о великом рекорде Овечкина в НХЛ

«У меня слёзы навернулись на глаза». Касатонов — о великом рекорде Овечкина в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов рассказал о своих эмоциях после того, как стал свидетелем рекорда российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина. Форвард «Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).

«Обстоятельства сложились так, что 6 апреля я был в Нью-Йорке и Саша, с которым мы прекрасно знакомы, пригласил меня на матч в ложу к своей семье и близким. И я мог в полной мере разделить с мамой, Татьяной Николаевной, женой Настасьей и всеми остальными их счастье. А также радость и гордость нашей родной страны, о которой, как показали его слова, он не забыл ни на секунду, и всего спортивного мира, о чём ясно говорят поздравления таких фигур, как Майкл Джордан, Роджер Федерер, Майкл Фелпс, Леброн Джеймс.

Признаюсь честно, у меня слёзы навернулись на глаза, когда я с трибуны услышал, как весь стадион в чужом городе, не в Вашингтоне, после рекордного гола начал скандировать: «Ови! Ови!» Это говорит о том, что вся Америка приняла этого москвича, русского парня, и никакие события в мире не могут заставить это уважение к его многолетнему служению хоккею изменить.

И вот тут я хотел бы пожелать самому себе и всем вам, чтобы всё в мире наладилось, были урегулированы все конфликты и сборную России допустили к участию в Олимпиаде-2026 в Милане. И чтобы там сбылась последняя несбывшаяся мечта Овечкина в хоккее — олимпийское золото. Сейчас в МОК, как мне кажется, пришли люди, с которыми можно рассчитывать на торжество здравого смысла», — написал Касатонов в статье на сайте «Известий».

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