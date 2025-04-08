«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 апреля, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 3-3. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

В прошедшем регулярном чемпионате уфимский «Салават Юлаев» одержал три победы в четырёх матчах с «Сибирью». Уфимцы завершили регулярку на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ.