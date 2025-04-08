Грицюк попрощался с болельщиками СКА, форвард, вероятно, подпишет контракт с «Нью-Джерси»

Нападающий Арсений Грицюк на своей странице в социальной сети попрощался с болельщиками СКА.

«Питер, спасибо за два года. Была классная атмосфера в коллективе и на арене. Я не сомневаюсь, что Санкт-Петербург ждут новые яркие победы! Армия болельщиков СКА — вы навсегда в моём сердце, и здесь я нашёл свой второй дом», — написал Грицюк.

Напомним, срок действия контракта 24-летнего форварда со СКА истекает 31 мая. В мае 2024 года хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что Грицюк сезон-2024/2025 проведёт в СКА, после чего форвард планирует уехать в НХЛ, в «Нью-Джерси Дэвилз».

В регулярном сезоне-2024/2025 Грицюк сыграл 49 матчей, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) баллов.