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Владимир Юрзинов-старший: главная победа СКА — хоккейный город и новые Овечкины

Владимир Юрзинов-старший: главная победа СКА — хоккейный город и новые Овечкины
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Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший рассказал о работе СКА с молодыми хоккеистами.

— У меня в тренерской карьере есть три чемпионства подряд — с московским «Динамо». Но при этом главной победой в своей карьере считаю совсем другую.

— Какую?
— Примерно четыре десятка лет назад нам удалось уговорить лидера СССР Юрия Владимировича Андропова построить тренировочную базу в Новогорске. Тогда это был огромный шаг в будущее — получили место, где выросли и шлифовали своё мастерство многие поколения хоккеистов, которые принесли славу «Динамо», сборным — от самых юных до взрослых, всей нашей стране.

Больших мастеров, которые были воспитаны в Новогорске, — сотни. Самый свежий пример — наш герой Александр Овечкин. Сашу, а также мою добрую знакомую, его маму Татьяну, хочу поздравить с замечательным рекордом.

Упомянул Новогорск не случайно. Сегодня много критики СКА, который эти очки, голы и секунды не показал. Но я считаю, что главная победа Санкт-Петербурга состоялась. Это хоккейный город СКА, ультрасовременная версия Новогорска 80-х годов. И это многочисленные воспитанники этого города — например, Демидов, Бардаков, Короткий, Плешков, Заврагин, которые в прошедшем сезоне получили доверие и сделали большой шаг вперёд. Такая молодёжь — свежая кровь нашего хоккея, в идеале, кто знает, — новые Овечкины, — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.

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