«Забивать больше 40 голов в 39 лет — невероятно». Шатан — о результативности Овечкина

Президент Федерации хоккея Словакии Мирослав Шатан высказался о результативности капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в 39 лет и оценил великий рекорд российского нападающего по голам в НХЛ.

«Это 20 лет упорного труда и большой преданности, чтобы достичь таких цифр. Достойно восхищения.

Я бы никогда не поверил, что кто-то когда-нибудь побьёт этот рекорд, и пять лет назад я бы в это тоже не поверил, потому что считал, что голы Овечкина будут снижаться по мере того, как он будет становиться старше, и эта цифра действительно казалась недостижимой. Вот почему его достижения действительно достойны восхищения. Овечкин — единственный, кто смог приблизиться к Гретцки, который играл в совершенно другую эпоху, когда защита и игроки не обладали такими качествами, как сегодня.

В наши дни забивать больше 40 голов в 39 лет — невероятно. Я никогда не думал, что кто-то побьёт этот рекорд. И я думаю, что побить этот рекорд снова будет очень сложно. Я не знаю, появится ли такая звезда через 30 лет или кто-то другой дотянется до показателя Овечкина, но для меня невероятно, что это вообще произошло», — приводит слова Шатана Pravda.