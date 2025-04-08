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Рыбин ответил на вопрос о возможной отставке Ротенберга с поста главного тренера СКА

Рыбин ответил на вопрос о возможной отставке Ротенберга с поста главного тренера СКА
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Бывший нападающий СКА Максим Рыбин ответил на вопрос о возможной отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского клуба.

– Как думаете, после таких результатов в СКА могут произойти тренерские перемены?
– Сложно сказать. Есть же заседание, совет директоров, и на такой вопрос у меня нет компетенции отвечать, поскольку это всё-таки… Что я могу сказать? Это же не моё решение. У главного тренера ещё есть действующий контракт, поэтому здесь только функционеры могут определять дальнейшую роль главного тренера, — приводит слова Рыбина «ВсеПроСпорт».

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.

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