Рыбин ответил на вопрос о возможной отставке Ротенберга с поста главного тренера СКА

Бывший нападающий СКА Максим Рыбин ответил на вопрос о возможной отставке Романа Ротенберга с поста главного тренера петербургского клуба.

– Как думаете, после таких результатов в СКА могут произойти тренерские перемены?

– Сложно сказать. Есть же заседание, совет директоров, и на такой вопрос у меня нет компетенции отвечать, поскольку это всё-таки… Что я могу сказать? Это же не моё решение. У главного тренера ещё есть действующий контракт, поэтому здесь только функционеры могут определять дальнейшую роль главного тренера, — приводит слова Рыбина «ВсеПроСпорт».

Напомним, СКА в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 проиграл московскому «Динамо» со счётом 2-4. СКА вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ впервые с 2010 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга потерпела поражение в серии с «Динамо» Рига со счётом 1-3.