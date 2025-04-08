Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С ума сошли?» Олег Тактаров — об идее назвать улицу в честь Александра Овечкина

«С ума сошли?» Олег Тактаров — об идее назвать улицу в честь Александра Овечкина
Комментарии

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе Олег Тактаров высказался об идее назвать улицу в России в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Вы с ума сошли? Что будем делать с людьми, которые учат детей в школах, работают на производстве, изобретают что-то важное для страны? Есть люди, которые на одном месте по 50 лет работают. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась», — приводит слова Тактарова «РИА Новости Спорт».

Напомним, форвард «Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).

Материалы по теме
«Забивать больше 40 голов в 39 лет — невероятно». Шатан — о результативности Овечкина
Материалы по теме
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Эксклюзив
«1000 голов Овечкина? Всё зависит от него». Беседа с боссом НХЛ о великом рекорде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android