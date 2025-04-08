«С ума сошли?» Олег Тактаров — об идее назвать улицу в честь Александра Овечкина

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе Олег Тактаров высказался об идее назвать улицу в России в честь российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Вы с ума сошли? Что будем делать с людьми, которые учат детей в школах, работают на производстве, изобретают что-то важное для страны? Есть люди, которые на одном месте по 50 лет работают. Почему не называют их именами? А что моим именем не назвали ничего? 25 лет страна восхищалась», — приводит слова Тактарова «РИА Новости Спорт».

Напомним, форвард «Кэпиталз» забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки (894).