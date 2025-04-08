Черкас — о вылете СКА: молодые пацаны противостояли мощным легионерам «Динамо»

Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался об итогах серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА (4-2).

«Согласен, что серия СКА — «Динамо» отлично смотрелась бы полуфиналом-финалом Кубка Гагарина. Шикарный хоккей, полная самоотдача игроков, настоящий дух плей-офф — оба клуба хочется только поблагодарить, что подарили нам такие матчи. Видно, что бились две выстроенные команды с отлаженной игрой, сильными хоккеистами и правильным мужским характером.

Серия получилась равной, любая из команд могла пройти дальше, но некоторые отдельные эпизоды и детали сложились в сторону «Динамо»: здесь удачный рикошет, там не вовремя сломавшаяся клюшка у игрока СКА, не самые правильные удаления — на этом москвичи и выстроили победные для себя матчи. Одна-две детали, и мы бы сейчас поздравляли армейцев с выходом во второй раунд.

Лично мне очень приятно, что лидерам «Динамо» — мощным и статусным легионерам — противостояли наши молодые пацаны. Комтуа выигрывал чемпионат мира, Пакетт — Кубок Стэнли, но разве тот же Демидов играл менее полезно? А как бился Бардаков! Про Никишина и говорить не буду, и так всё понятно. У СКА видна стратегия, траектория развития. Возможно, к этому году команда не дозрела до Кубка Гагарина, но перед нами очевидно фаворит ближайших сезонов», — заявил Черкас.