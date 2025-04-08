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Владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин отклонил приглашения на американские ТВ-шоу

Владелец «Вашингтона» заявил, что Овечкин отклонил приглашения на американские ТВ-шоу
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис заявил, что российский форвард столичного клуба Александр Овечкин отклонил приглашения на американские ТВ-шоу после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Алекса приглашали на некоторые телевизионные шоу, в том числе The Tonight Show в Нью-Йорке, чтобы создать свой бренд, создать ажиотаж и отпраздновать. Знаете, что он сказал? «Я измотан. Я хочу проявить уважение к тренеру и своим товарищам по команде. Я хочу отдохнуть и подготовиться к игре в четверг, а потом и к спринту Кубка Стэнли. Я не хочу лететь в Нью-Йорк и возвращаться обратно. Да, это может быть полезно для меня, но время пришло». И это то, чего ты хочешь от своего капитана. Алекс знает, как сильно мы его ценим», — цитирует Леонсиса Sportskeeda.

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