В Кремле отреагировали на критику идеи провести матчи между игроками НХЛ и КХЛ

Пресс-секретарь президента Российский Федерации Дмитрий Песков отреагировал на критику возможных встреч между российскими и американскими хоккеистами Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги.

— Как в Кремле относятся к критике идеи проведения совместных матчей между КХЛ и НХЛ?

— Послушайте, идея чисто гипотетическая была высказана. Никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет? Всегда кто-то что-то критикует. Давайте оставим им эту возможность, — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные встречи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошёл во вторник, 18 марта.