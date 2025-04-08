«Знаем, зачем мы здесь». Дмитрий Яшкин — о выходе «Ак Барса» во второй раунд плей-офф

Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о выходе казанского клуба во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Непростой первый раунд плей-офф получился. Рад и горд, что вместе с командой мы сделали этот шаг.

Огромное спасибо всем, кто верил, кто гнал нас вперёд, — поддержка, которую вы даёте, делает нас сильнее.

Двигаемся дальше. Мы знаем, зачем мы здесь», — написал Яшкин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 7 апреля, в седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 2:1 во втором овертайме. Счёт в серии 4-3 в пользу казанского клуба. Первые встречи второго раунда плей-офф начнутся 11 и 12 апреля.