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«Знаем, зачем мы здесь». Дмитрий Яшкин — о выходе «Ак Барса» во второй раунд плей-офф

«Знаем, зачем мы здесь». Дмитрий Яшкин — о выходе «Ак Барса» во второй раунд плей-офф
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Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о выходе казанского клуба во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Непростой первый раунд плей-офф получился. Рад и горд, что вместе с командой мы сделали этот шаг.
Огромное спасибо всем, кто верил, кто гнал нас вперёд, — поддержка, которую вы даёте, делает нас сильнее.
Двигаемся дальше. Мы знаем, зачем мы здесь», — написал Яшкин в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 7 апреля, в седьмом матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 «Ак Барс» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 2:1 во втором овертайме. Счёт в серии 4-3 в пользу казанского клуба. Первые встречи второго раунда плей-офф начнутся 11 и 12 апреля.

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