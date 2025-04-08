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Кожевников: в США жизнь тяжёлая для простых людей, если они не Овечкины, конечно

Кожевников: в США жизнь тяжёлая для простых людей, если они не Овечкины, конечно
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею Александр Кожевников заявил, что не хочет посещать Соединённые Штаты Америки.

«В эту двуликую страну я больше не хочу. В своё время я там пожил, практически всё знаю. Это по фильмам всем кажется, что там хорошо, а когда люди окунаются в реальность, становится тяжело. Если они не Овечкины, конечно. Там жизнь тяжёлая для простых людей, очень тяжёлая. Душат — дай бог, выжимают всё, поэтому и налоги такие», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Ранее Кожевников оценил повторение российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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