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«Автомобилист» отправит в СДК видеоматериалы по эпизодам судейства в игре с «Ак Барсом»

«Автомобилист» отправит в СДК видеоматериалы по эпизодам судейства в игре с «Ак Барсом»
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Хоккейный клуб «Автомобилист» подготовил для подачи в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ моменты с иллюстрациями эпизодов предвзятого (с точки зрения уральского клуба. — Прим. «Чемпионата») судейства в овертайме седьмого матча серии 1/8 финала с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 3-4). Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

С видеофрагментами спорного, по мнению «Автомобилиста», судейства можно ознакомиться по ссылке.

«Добавим, что главными судьями седьмого матча серии «Автомобилист» — «Ак Барс» были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды с «Ак Барсом», в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени», — сказано в сообщении команды.

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