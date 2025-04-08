«Автомобилист» отправит в СДК видеоматериалы по эпизодам судейства в игре с «Ак Барсом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» подготовил для подачи в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ моменты с иллюстрациями эпизодов предвзятого (с точки зрения уральского клуба. — Прим. «Чемпионата») судейства в овертайме седьмого матча серии 1/8 финала с казанским «Ак Барсом» (1:2 ОТ, 3-4). Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

С видеофрагментами спорного, по мнению «Автомобилиста», судейства можно ознакомиться по ссылке.

«Добавим, что главными судьями седьмого матча серии «Автомобилист» — «Ак Барс» были Виктор Бирин и Иван Фатеев. Отметим, что арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды с «Ак Барсом», в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени», — сказано в сообщении команды.