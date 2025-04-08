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Депутат Миронов обратился к Путину с предложением представить Овечкина к госнаграде

Депутат Миронов обратился к Путину с предложением представить Овечкина к госнаграде
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Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение президенту России Владимиру Путину с предложением представить российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к государственной награде. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Прошу Вас рассмотреть вопрос государственного награждения Александра Овечкина», — сказано в письме.

В обращении Миронов отметил, что выдающийся рекорд Александра Овечкина стал ярким событием в мире спорта и, безусловно, вызвал чувство гордости у российских болельщиков хоккея.

«Хотел бы поздравить Александра Овечкина, который на днях стал самым великим спортсменом не просто в НХЛ, но в истории российского и мирового хоккея! Он побил рекорд, который держался 26 лет и казался недосягаемым! Считаю, что его достижение обязательно должно быть отмечено на государственном уровне», — сказал политик.

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