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«Саше надо готовиться к следующему вызову». Фетисов — об игре Овечкина после рекорда

«Саше надо готовиться к следующему вызову». Фетисов — об игре Овечкина после рекорда
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о дальнейшей карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после установления рекорда НХЛ по голам.

«Я с ним разговаривал, он сам не ожидал такого шквала поздравлений, внимания. Но сейчас надо собраться и готовиться к плей-офф, который уже не за горами. Команда, болельщики на него рассчитывают, поэтому Саше надо готовиться к следующему вызову», — приводит слова Фетисова «Аргументы и Факты».

Напомним, во вчерашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги. Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.

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