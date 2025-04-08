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«Парни приносили себя в жертву, поэтому мы победили». Ги Буше — о серии с «Металлургом»

«Парни приносили себя в жертву, поэтому мы победили». Ги Буше — о серии с «Металлургом»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал итоги серии Кубка Гагарина с «Металлургом» (4-2).

— Подведите итоги серии с «Металлургом». И удалось ли команде уже восстановиться после неё?
— Серия была очень сложной, но практически все ребята восстановились, может быть, за редким исключением. Они приносили себя в жертву, много сил и энергии отдали, поэтому мы победили. В последнем матче парни блокировали много бросков, выдерживали силовое давление, и это помогло нам пройти дальше, но пришлось заплатить определённую цену. Это различные повреждения. Но сейчас ситуация даже лучше, чем я рассчитывал.

Серия была очень непростой, потому что мы встречались с трудолюбивым, структурированным и быстрым соперником. Думаю, все заметили, что в последнем матче обе команды демонстрировали не такой высокий темп, потому что соперники забрали много энергии друг у друга в этой изнурительной серии. И я рад, что именно мы вышли из неё победителями, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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