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Ги Буше — о сопернике «Авангарда» в 1/4 финала: мне всё равно. Самое сложное — дождаться

Ги Буше — о сопернике «Авангарда» в 1/4 финала: мне всё равно. Самое сложное — дождаться
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о потенциальном сопернике омичей по второму раунду плей-офф КХЛ.

— Поделитесь мнением о потенциальных соперниках во втором раунде: «Локомотиве» и московском «Динамо».
— Мне действительно всё равно, с кем будем играть. Подход у меня всегда одинаковый: главное – это мы, акцент на наших действиях, на наших привычках. И это не изменится. Вообще, если ты пытаешься выбрать, то ты проиграешь, я очень верю в это утверждение. Я не хочу сейчас тратить 30 часов подготовки на одну команду, а потом окажется, что придётся играть с другой. Так что самое сложное для меня — дождаться, когда станет известен наш противник. Я определённо не самый терпеливый человек, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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