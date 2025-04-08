Чудинов: характер у СКА был, но их вылет определила неровная регулярка

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов высказался о выступлении СКА в серии Кубка Гагарина — 2025 с московским «Динамо» (2-4).

— Но больше всего эмоций у болельщиков традиционно в последние годы вызывает выступление СКА. По-твоему, что произошло в этой серии?

— СКА подвела неровная регулярка. Вопросов нет — к серии с «Динамо» они взбодрились и играли практически на равных, однако почти все ключевые моменты — за соперниками. Это идёт от уверенности. Да, плей-офф мало что имеет общего с регуляркой, но переключаться за два дня между этапами нереально. У меня был пример в СКА, когда после победы в 2015-м на следующий год вышли с седьмого места. Прошли два раунда, в третьем вылетели от ЦСКА, хотя по именам были не слабее. Просто, как ни мобилизуйся в кубковых играх, качественная регулярка за спиной скажется в нужный момент.

— Мы и сейчас видели, что СКА не уступал ни в агрессии, ни в характере, а серию забрало «Динамо».

— Так я про это говорю. Вот эта уверенность, что ты забьёшь, дожмёшь в нужный момент — она переносится из регулярки. Искать её по ходу плей-офф, да ещё и в серии с таким организованным соперникам очень сложно. А ключевые эпизоды на этой уверенности и забираются. И с травмой Никишина СКА ещё не повезло. С ним Питер имел бы больше шансов зацепить один из первых матчей, а с 0-2 с таким «Динамо» выбраться очень тяжело.

— То есть в камбэк после первых двух игр уже особо не верил?

— Да нет, почему? Всё равно же игры равные, большинство много решало. И характер у команды был. Один-другой эпизод в их сторону, и могло перевернуться. Во второй игре в Питере ошиблись в овертайме — и 1-3. Но я про то же и говорю, что в решающий момент вероятность ошибиться меньше у той команды, которая идёт на уверенности.

— Однако в той же игре был и незасчитанный гол в ворота «Динамо», который называют ключевым эпизодом серии.

— Согласен, «Динамо» чуть просело, когда повело 4:2. СКА почувствовал кровь, на кураже перевёл игру в овертайм. И тут — этот гол. Но сейчас на матчах работают по 500 камер, комната всё смотрит — и голы, и нарушения. Когда арбитры видят любой спорный момент со всех точек, принять несправедливое решение практически невозможно. Остальное — эмоции. 100% могу дать, что все игроки на площадке это понимают. И здесь согласятся, что гол был отменён по делу, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.