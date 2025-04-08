Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ги Буше: было ощущение, что «Металлург» играет чище, чем любая другая команда на планете

Ги Буше: было ощущение, что «Металлург» играет чище, чем любая другая команда на планете
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше ответил на вопрос о последнем месте омского клуба по проценту реализации большинства среди команд в плей-офф КХЛ нынешнего сезона.

— «Авангард» на последнем месте по реализации большинства в плей-офф. Как это поправить?
— В одном из матчей у нас была одна попытка в большинстве, в следующем мы вообще в нём не играли, затем снова одна попытка. При этом у нас два гола за серию в большинстве. Я имею в виду, что нельзя говорить о том, что твоё большинство не работает, если у тебя, по сути, и нет возможности в нём поиграть. Вот если бы у нас в каждом матче было по шесть попыток, а реализовали бы мы ноль, то я бы согласился, что у нас проблемы. А так складывалось ощущение, что нам противостоял соперник, который играет чище, чем любая команда на планете. Надеюсь, что в следующем раунде такого не случится, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Ги Буше — о сопернике «Авангарда» в 1/4 финала: мне всё равно. Самое сложное — дождаться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android