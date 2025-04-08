Ги Буше: у «Авангарда» нет страха. Мы можем доставить неприятности любому сопернику

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что команда готова к любому сопернику во втором раунде плей-офф.

— Имеет ли особое значение тот факт, что в первом раунде «Авангард» прошёл действующего чемпиона?

— Не хочу прозвучать самоуверенно, но буду честен. Мы с большой уверенностью заходили в плей-офф и верили в себя, потому что мы заслужили эту уверенность, она не даётся просто так. Необходимо работать, выкладываться, и тогда ты её приобретаешь. Ребята очень много работали на льду, в зале, смотрели много видео, парни справлялись с разными вызовами, с давлением, с травмами и становились всё лучше и лучше. Успех всегда зависит от тебя самого, для нас первостепенны именно наши действия. При условии, что все будут здоровы, мы сможем доставить неприятности любому противнику. Страха у нас нет, мы видим все обстоятельства как возможности стать лучше. Так что я с нетерпением жду второй раунд, потому что с нашими игроками идти в эту битву – одно удовольствие, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.