Прохоркин: в октябре-ноябре в «Авангард» никто не верил. Сейчас у нас отличная команда

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин заявил, что омская команда стала гораздо сильнее с течением сезона и теперь готова к большим победам.

— Восстановиться, конечно, успели, у нас была пара дней. Сегодня определится наш соперник, ждём седьмой матч «Салавата Юлаева» и «Сибири», будет интересно. Но нам без разницы, с кем играть, лететь примерно одинаково, в одну сторону, а «Локомотив» и «Динамо» — обе классные команды.

— Проход «Металлурга» придаёт ещё больше уверенности?

— Думаю, что в октябре-ноябре в нас вообще никто не верил, потому что были разные передряги. Но сейчас у нас отличная команда, понимающий и очень умный тренер, который многое повидал в хоккее. Выигрывать всегда приятно, — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.