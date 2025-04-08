Прохоркин: у «Авангарда» столько болельщиков по всей России. Да и побеждать в гостях умеем

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин заявил, что не переживает о том, что у омской команды не будет преимущества домашней площадки до конца текущего плей-офф КХЛ.

— Готовы ли к тому, что и дальше Ги Буше станет активно миксовать звенья?

— В плей-офф вообще всё непредсказуемо. Можно одну игру сыграть так, а другую – совсем иначе. Нельзя ждать, что будет всё так, как мы задумывали. Что касается «Локомотива» и московского «Динамо» — то это две совершенно разные команды. Дождёмся конца игры в Уфе и будем готовиться.

— Не беспокоит, что в этом плей-офф у «Авангарда» не будет преимущества домашней площадке?

— Первый раунд показал, что мы отлично умеем побеждать и в гостях. К тому же у нас столько болельщиков по всей России. Колоссальная поддержка, мы везде как дома, — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.