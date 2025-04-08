Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прохоркин: у «Авангарда» столько болельщиков по всей России. Да и побеждать в гостях умеем

Прохоркин: у «Авангарда» столько болельщиков по всей России. Да и побеждать в гостях умеем
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин заявил, что не переживает о том, что у омской команды не будет преимущества домашней площадки до конца текущего плей-офф КХЛ.

— Готовы ли к тому, что и дальше Ги Буше станет активно миксовать звенья?
— В плей-офф вообще всё непредсказуемо. Можно одну игру сыграть так, а другую – совсем иначе. Нельзя ждать, что будет всё так, как мы задумывали. Что касается «Локомотива» и московского «Динамо» — то это две совершенно разные команды. Дождёмся конца игры в Уфе и будем готовиться.

— Не беспокоит, что в этом плей-офф у «Авангарда» не будет преимущества домашней площадке?
— Первый раунд показал, что мы отлично умеем побеждать и в гостях. К тому же у нас столько болельщиков по всей России. Колоссальная поддержка, мы везде как дома, — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Прохоркин: в октябре-ноябре в «Авангард» никто не верил. Сейчас у нас отличная команда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android