Чудинов: омские ребята сказали, что Буше — Хартли №2. Ненавидишь его, но говоришь спасибо

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов заявил, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше по стилю схож с бывшим тренером омского клуба Бобом Хартли, который уделял много внимания различным мелочам.

— Провернуть фокус перевернуть серию с 0-3 пыталась в этом плей-офф и «Магнитка», но хватило только на две победы.

— Внимательно следил за этой серией, и после трёх побед не было сомнений в «Авангарде». Магнитогорск, конечно, сам «напривозил» в первых матчах, хотя по игре более-менее равно шло. Но когда назначили Буше, я интересовался у ребят, все говорили, что это Хартли номер два. Та же основа — система, порядок, максимальная дисциплина, постоянные разборы видео до мелочей: индивидуальные, командные. Тренера ненавидишь, но в плей-офф говорили спасибо, когда видели, что работает. Автоматизм. И уже думаешь: «Блин, наш тренер-то в порядке».

Думаю, у игроков «Авангарда» был такой же эффект, поэтому они просто играли, как просили, и были уверены, что это принесёт победу. То есть какие-то переживания, мол, а вдруг мы те неудачники, который отдадут серию с 3-0, вряд ли у них были. Просто концентрировались на том, как играть по системе, — сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.