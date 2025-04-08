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Судьи после видеопросмотра не засчитали гол «Сибири» на старте 7-го матча с «Салаватом»

Судьи после видеопросмотра не засчитали гол «Сибири» на старте 7-го матча с «Салаватом»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит седьмой матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2025 Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимает на своём льду новосибирскую «Сибирь». Идёт первый период — счёт 0:0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 7-й матч
08 апреля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
1-й период
0 : 0
Сибирь
Новосибирская область

На четвёртой минуте встречи «Сибирь» отметилась голом. Арбитры матча инициировали видеопросмотр на предмет взятия ворот. После непродолжительного видеопросмотра было определено, что шайба полностью не пересекла линию ворот. Взятие ворот не было засчитано.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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