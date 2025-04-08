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«Мы гордимся им». Президент Беларуси Лукашенко поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

«Мы гордимся им». Президент Беларуси Лукашенко поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с установлением нового рекорда по голам в НХЛ.

«Овечкин — молодец. Наш парень, русский человек. Он же побил рекорд в НХЛ, ревность там присутствует. Но посмотрите, как все радовались этому. Надо же, чтобы Саша Овечкин, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость. Этот рекорд трудно будет превзойти, невозможно. Я как человек, влюблённый в хоккей, не могу не гордиться, не радоваться. Молодец! Я от души его поздравляю, пользуясь этим случаем. Мы гордимся им», – цитирует Лукашенко «БелТА».

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