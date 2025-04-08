Чудинов — об эпизоде с Шарипзяновым и Камаловым: зачем жёны вмешиваются, мне не понять

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и чемпион мира — 2014 Максим Чудинов высказался о бурной реакции в соцсетях жены защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова на эпизод с ударом её мужа по лицу от игрока «Металлурга» Никиты Камалова в одном из матчей серии плей-офф.

— А всякие скандалы вокруг серии? Вот, допустим, история с обращением жены Дамира Шарипзянова к Никите Камалову.

— Это всё вода. Моё поколение игроков вообще ничего такого не заметило бы. Нынешние, думаю, тоже. Мне вообще не понять, зачем жёны вмешиваются в эти дела, да ещё и с оскорблениями? Ребята сами разберутся на льду. Вообще, как и говорил, в этом году больше обращал внимание на всякие слухи, которые вкидываются в СМИ. Писали, что игроки «Сибири» ещё до старта серии купили себе билеты в отпуск. Кто хоть как-то связан с хоккеем, понимает, что это полный бред. Такое в принципе невозможно. Но люди верят, обсуждают. Наверное, так веселее следить за сериями. Почему нет?— сказал Чудинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Петру Терещенкову.