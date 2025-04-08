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Форвард «Автомобилиста» Голышев нецензурно выругался в отношении судей КХЛ

Форвард «Автомобилиста» Голышев нецензурно выругался в отношении судей КХЛ
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев нецензурно выразился в отношении работы судей Континентальной хоккейной лиги. Во вчерашнем седьмом матче серии первого раунда «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» во втором овертайме благодаря шайбе, заброшенной в большинстве после спорного удаления игрока екатеринбургского клуба.

Также Голышев прокомментировал незасчитанный гол в ворота «Сибири» в продолжающемся седьмом матче серии с «Салаватом Юлаевым». После видеопросмотра судьи встречи отменили взятие ворот, так как шайба полностью не пересекла линию.

«С победой, пи***сы. Не все, но многие. Делайте свою работу честно!» — написал Голышев в аккаунте в соцсети.

Фото: страница Голышева в соцсети

Фото: страница Голышева в соцсети

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